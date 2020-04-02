شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تودع 110 ملايين في حسابات صغار مربي الماشية والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صرف الدفعة السابعة من الدعم المالي الشهري لصغار مربي الماشية من المواطنين والمواطنات.

وأودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من (110) ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، بزيادة بلغت أكثر من(30) مليون ريال عن دورة الاستحقاق السابقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين لهذه الدورة بلغ ( 78,220) مستفيداً بتغطية بلغت (13) مليون و (376) ألفاً و (691 ) رأساً من الماشية في المملكة، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة، حيث بلغ عدد المواطنين المستحقين من الذكور (57,100) مستفيد ومن الإناث ( 21,220) مستفيدة.