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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يستعرض مع بومبيو الجهود الدولية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الخارجية يستعرض مع بومبيو الجهود الدولية لمواجهة كورونا
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة لاستعراض الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، كما تم استعراض مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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