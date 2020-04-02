وزير الخارجية يستعرض مع بومبيو الجهود الدولية لمواجهة كورونا

2020-04-02

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة لاستعراض الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، كما تم استعراض مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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