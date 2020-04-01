شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ضبط مصنع يغش بالمعقمات والزيوت العطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة "التجارة" في وقت متأخر من الليل، وبعد التحرّي، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط مصنعًا يغش بالمعقمات والزيوت العطرية.

ووثقت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر لحظة مداهمة الموقع مؤكدة أنه تم حجز الكميات تمهيدا لإتلافها، وإغلاق المصنع وجميع مستودعاته.