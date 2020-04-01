شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تجمعات كبيرة أمام محلات تحويل العملات من قبل العمالة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، تجمّعات كبيرة اليوم الأربعاء رغم الاجراءات الاحترازية، وذلك امام محلات تحويل العُملات من قِبل العمالة في مدينة الرياض. أظهر مقطع فيديو متداول، تجمّعات كبيرة اليوم الأربعاء رغم الاجراءات الاحترازية، وذلك امام محلات تحويل العُملات من قِبل العمالة في مدينة الرياض. وأثار المقطع غضب نشطاء التواصل الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة الألتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.

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