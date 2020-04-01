النيابة العامة تحقق مع «مشهور» بمواقع التواصل خالف الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا

تحقق النيابة العامة مع أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمخالفته الإجراءات الاحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ بإحضار حلاق لمنزله.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق- استنادًا للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية- تباشر التحقيق مع أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذي صدر بشأنه أمر ضبط من النائب العام؛ إثر نشره مقطع فيديو مصورًا له يتضمن محتواه إحضاره حلاقًا في مقر إقامته والقيام بأعمال الحلاقة بمنزله، رغم صدور قرار بإيقاف أعمال الحلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وعلمه بذلك، وتم القبض القبض عليه.

وأكَّد المصدر، أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، تمهيدًا لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة، وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا، والتعامل معها بحزم.

وأهاب المصدر بالجميع، التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.