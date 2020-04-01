جيبوتي تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على المملكة

عبَّرت جمهورية جيبوتي، عن إدانتها بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان، الذي يشكل إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين في هذا التوقيت العصيب، الذي يسخر فيه العالم أجمع جهوده لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وشدَّدت جمهورية جيبوتي، في بيان لها، على تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت عن خالص دعواتها وتمنياتها بأن يحفظ المولى عز وجل المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.

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