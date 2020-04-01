عبَّرت جمهورية جيبوتي، عن إدانتها بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان، الذي يشكل إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين في هذا التوقيت العصيب، الذي يسخر فيه العالم أجمع جهوده لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
وشدَّدت جمهورية جيبوتي، في بيان لها، على تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما أعربت عن خالص دعواتها وتمنياتها بأن يحفظ المولى عز وجل المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.
اقرأ أيضا:
بريطانيا تدين هجوم الحوثي على الرياض وجازان: أفعالكم مخالفة لأقوالكم
«كبار العلماء» تدين بشدة هجمات الحوثي الإرهابية.. وتشيد بالدفاعات السعودية
البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية على الرياض وجازان
كانت هذه تفاصيل خبر جيبوتي تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.