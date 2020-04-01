السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

سجلت سنغافورة اليوم 74 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة: إن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1000 حالة، موضحة أن 54 حالة من بين الحالات الجديدة التي جرى تشخيصها محلية.

// انتهى //

19:50ت م

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كوالالمبور 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسسجلت سنغافورة اليوم 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مايمثل أكبر زيادة خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة.وقالت وزارة الصحة في سنغافورة: إن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1000 حالة، موضحة أن 54 حالة من بين الحالات الجديدة التي جرى تشخيصها محلية.// انتهى //19:50ت م0169

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