اجتماعي / محافظ الخرج يدشن مبادرة اجتماعية لتقديم الدعم للمحتاجين لمواجهة آثار فيروس كورونا



السيح 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمدينة السيح اليوم ، مبادرة اجتماعية تحت عنوان "بِرّاً بالخرج" التي تنظمها غرفة الخرج بالتعاون مع جمعية البر ومجموعة صالح العسكر التجارية ، لتقديم الدعم للمحتاجين لمواجهة آثار فيروس

وتهدف المبادرة إلى رصد الأسر المحتاجة في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة المتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وتقديم الدعم لهم.

وتأتي المبادرة في خطوة لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

19:46ت م

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السيح 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمدينة السيح اليوم ، مبادرة اجتماعية تحت عنوان "بِرّاً بالخرج" التي تنظمها غرفة الخرج بالتعاون مع جمعية البر ومجموعة صالح العسكر التجارية ، لتقديم الدعم للمحتاجين لمواجهة آثار فيروس كورونا وتهدف المبادرة إلى رصد الأسر المحتاجة في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة المتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وتقديم الدعم لهم.وتأتي المبادرة في خطوة لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.// انتهى //19:46ت م0166

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