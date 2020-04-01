السعودية اليوم / تسجيل 131 حالة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة في الجزائر



الجزائر 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

سجلت الجزائر اليوم اكتشاف 131 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات 58 حالة .

// انتهى //

19:39ت م

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الجزائر 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم اكتشاف 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 847 حالة مؤكدة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات 58 حالة .// انتهى //19:39ت م0160

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