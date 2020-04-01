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ساما تفعل التأمين الإلزامي ضد العيوب الخفية للمباني لعشر سنوات

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2020-04-01

ساما تفعل التأمين الإلزامي ضد العيوب الخفية للمباني لعشر سنوات

لحماية حقوق المستهلكين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية التي أقرت من مؤسسة النقد العربي السعودي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي مع تطبيق كود البناء السعودي.

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وأوضحت الوزارة أن هذه الوثيقة تهدف لحماية حقوق المُؤمَّن له عن أي عيب في الأعمال الإنشائية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يعود سببه إلى قصور في تصميم المبنى أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء، حيث إن على شركة التأمين في هذه الحالة تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول الوثيقة.

وأكدت الوزارة أن وثيقة التأمين على العيوب الخفية يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى ولمدة (10) سنوات، وتقع مسؤولية سلامة المبنى إنشائيًا بالشراكة بين المقاول (المنفذ) والمصمم المشرف على المبنى.

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