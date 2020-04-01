، "أمانة مكة" تزيل مخططًا عشوائيًّا بمساحة 800 ألف م2 قبل بيعه على المواطنين ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
علمت "الخليج 365" أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات عبارة عن مخطط عشوائي بمساحة تزيد على 800 ألف متر مربع جنوب مكة المكرمة.
وتُبيّن التفاصيل أن الأمانة أزالت بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ 300 قطعة مبترة، وخمس قطع أراض محاطة بعقوم.
وبلغت المساحة الإجمالية لتلك التعديات المزالة إزالةً كلية قبل أن يتمكّن المخالفون من بيعها على المواطنين؛ 800 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 16 حظيرة أغنام مخالفة.
"أمانة مكة" تزيل مخططًا عشوائيًّا بمساحة 800 ألف م2 قبل بيعه على المواطنينعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-01
علمت "الخليج 365" أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات عبارة عن مخطط عشوائي بمساحة تزيد على 800 ألف متر مربع جنوب مكة المكرمة.
وتُبيّن التفاصيل أن الأمانة أزالت بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ 300 قطعة مبترة، وخمس قطع أراض محاطة بعقوم.
وبلغت المساحة الإجمالية لتلك التعديات المزالة إزالةً كلية قبل أن يتمكّن المخالفون من بيعها على المواطنين؛ 800 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 16 حظيرة أغنام مخالفة.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:58 PM
يضم 300 قطعة مبترة و5 قطع محاطة بعقوم جاهزة للبيع
علمت "الخليج 365" أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات عبارة عن مخطط عشوائي بمساحة تزيد على 800 ألف متر مربع جنوب مكة المكرمة.
وتُبيّن التفاصيل أن الأمانة أزالت بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ 300 قطعة مبترة، وخمس قطع أراض محاطة بعقوم.
وبلغت المساحة الإجمالية لتلك التعديات المزالة إزالةً كلية قبل أن يتمكّن المخالفون من بيعها على المواطنين؛ 800 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 16 حظيرة أغنام مخالفة.
، "أمانة مكة" تزيل مخططًا عشوائيًّا بمساحة 800 ألف م2 قبل بيعه على المواطنين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة مكة" تزيل مخططًا عشوائيًّا بمساحة 800 ألف م2 قبل بيعه على المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.