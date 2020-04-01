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نقلت "الحرة" عن صحيفة "واشنطن إكزامينر"، اليوم الأربعاء، أن الصين أعادت فتح الأسواق، التي تبيع حيوانات مثل الكلاب والقطط والخفافيش، التي يعتقد أنها السبب وراء تفشي فيروس "كورونا".
وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الأسواق الصينية عادت إلى العمل بنفس الطريقة، التي كانت تعمل بها قبل ظهور الفيروس.
من جهته، بيّن موقع "إيكونوميكس تايمز" أن الأسواق باتت تحت أعين الحراس الذين يحرصون على عدم التقاط أي شخص لصور الأرض الغارقة في الدم، أو لذبح الكلاب أو باقي الحيوانات البرية التي يتم الاحتفاظ بها في أقفاص ضيقة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في بيان في 12 يناير أن "الأدلة توحي إلى حد كبير بأن تفشي "كورونا" مرتبط بأحد أسواق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية.
ويعتقد أن سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان الصينية هو مركز تفشي فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، كما يعتقد أن رجلاً يبلغ من العمر 55 عاماً من مقاطعة هوبى الصينية يمكن أن يكون أول شخص أصيب بالفيروس.
فيروس كورونا الجديد
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 06:15 PM
جنود يمنعون التقاط أي صور لذبح الكلاب أو الدماءمصدر "كورونا".. الصين تعيد فتح أسواق الخفافيش والحيوانات
نقلت "الحرة" عن صحيفة "واشنطن إكزامينر"، اليوم الأربعاء، أن الصين أعادت فتح الأسواق، التي تبيع حيوانات مثل الكلاب والقطط والخفافيش، التي يعتقد أنها السبب وراء تفشي فيروس "كورونا".
وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الأسواق الصينية عادت إلى العمل بنفس الطريقة، التي كانت تعمل بها قبل ظهور الفيروس.
من جهته، بيّن موقع "إيكونوميكس تايمز" أن الأسواق باتت تحت أعين الحراس الذين يحرصون على عدم التقاط أي شخص لصور الأرض الغارقة في الدم، أو لذبح الكلاب أو باقي الحيوانات البرية التي يتم الاحتفاظ بها في أقفاص ضيقة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في بيان في 12 يناير أن "الأدلة توحي إلى حد كبير بأن تفشي "كورونا" مرتبط بأحد أسواق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية.
ويعتقد أن سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان الصينية هو مركز تفشي فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، كما يعتقد أن رجلاً يبلغ من العمر 55 عاماً من مقاطعة هوبى الصينية يمكن أن يكون أول شخص أصيب بالفيروس.
، مصدر "كورونا".. الصين تعيد فتح أسواق الخفافيش والحيوانات ،
المصدر : الخليج 365
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