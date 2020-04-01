تسجيل 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

ارتفع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة العربية السعودية إلى 1720 اصابة بعد تسجيل عشرات الاصابات الجديدة اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1720.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنه تم تسجيل شفاء 99 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 264.

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وأضاف المتحدث أن معظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

ولفت المتحدث إلى أن التهاون في الالتزام بالتعليمات يزيد عدد الإصابات بالفيروس التاجي، بحسب موقع روسيا اليوم.

وبلغت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في العالم أكثر من 877 ألف اصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 43 ألف حالة وفاة.