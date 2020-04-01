أخبار السعودية اليوم.. 250 طبيبًا سعوديًّا في فرنسا لمكافحة كورونا.. النيابة العامة تحذر من تجاوزات بـ3 ملايين ريال

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 1 إبريل 2020م؛ أبرز الأخبار في المملكة، ومنها توقعات الهيئة العامة للأرصاد بهطول أمطار رعدية على 6 محافظات بمكة المكرمة، و250 طبيبًا سعوديًّا يقررون البقاء في فرنسا لعلاج مصابي كورونا، والنيابة العامة تحذر من تجاوزات مواقع التواصل الاجتماعي التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن و3 ملايين ريال غرامة.

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على 6 محافظات بمكة المكرمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، والعاصمة المقدسة، والخرمة، وتربة، ورنية، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

السفارة الفرنسية: 250 طبيبًا سعوديًّا قرروا البقاء في بلادنا لمكافحة كورونا

كشفت السفارة الفرنسية في الرياض، عن أن أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يساعدون زملاءهم الفرنسيين في مكافحة كورونا.

في ظل إجراءات كورونا.. أجوبة من الجوازات وأبشر على مواطنين ومقيمين

تعكف الجهات الحكومية على مدار الساعة يوميًّا، على تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، تماشيًّا مع الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا التي كان من ضمنها تعليق حضور الموظفين للعمل بمنشآت القطاع العام، وجاء تفعيل آلية العمل عن بعد كإحدى الخطوات المهمة لخدمة المواطنين والمقيمين والحرص على مساعدتهم لإتمام معاملاتهم.

النيابة العامة: تجاوزات بمواقع التواصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة بالملايين

أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن حرية التعبير في مواقع التواصل مكفولة بقوة النظام، مشيرًا إلى هناك تجاوزات بعد معالجتها من قبل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة.

«الحرس الوطني» ينشر نقاط تفتيش أمنية لرصد مخالفي «منع التجول»

أقامت قوات الحرس الوطني نقاط تفتيش أمنية في عدد من شوارع المملكة لرصد المخالفين لقرار منع التجول؛ وذلك ضمن التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

«دلة قهوة» مع عائد من تركيا تضع أسرة كاملة بالطائف في الحجر الصحي

روى عبدالله القرني أحد المتعافين من فيروس كورونا الجديد في الطائف، كواليس إصابته بالفيروس؛ حيث أكد أنه تجاهل نصائح المختصين وخرج إلى أحد المقاهي، الأمر الذي دفع به وأسرته إلى الخطر، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوع الأسرة بالكامل للحجر الصحي.

Advertisements

شركات الطاقة الكبرى تدعم صندوق الوقف الصحي بنصف مليار ريال

بادرت وزارة الطاقة ومنظومتها والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات، إلى دعم صندوق الوقف الصحي الذي خصص حسابًا خاصًّا لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، بمبلغ 525 مليون ريال.

وزارة الموارد البشرية لعاجل: لا يُسْمَح للقطاع الخاص حرمان الموظف من الأجر إلا في حالة واحدة

شددت وزارة الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، على أنه يحظر على القطاع الخاص حرمان الموظف من الأجر إلا في حالة واحدة.

بتوجيه ولي العهد.. لجنة التحول الرقمي تعلن إنجازاتها.. وتستشهد بمؤشرات دولية

أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، تقرير التحوّل الرقمي الوطني لعام 2019، الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يعدّ التحوّل الرقمي ممكّنًا رئيسًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.

شرطة الحدود الشمالية: ضبط 5 شباب تباهوا بمخالفة منع التجول

أعلنت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية إلقاء القبض على 4 مواطنين ومقيم تتراوح أعمارهم بالعقد الثاني، وذلك في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف بعد أن جاهروا بمخالفة قرار منع التجول.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. التعليم ترجئ حركة النقل.. وبدء صرف المعاشات

أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع حصيلة مصابي كورونا وتسجيل 4 وفيات وإجراءات جديدة لـ«ساما»

أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع مصابي كورونا والتعليم تنشر جداول الأسبوع العاشر للمراحل المختلفة

