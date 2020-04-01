في ظل إجراءات كورونا.. أجوبة من الجوازات وأبشر على مواطنين ومقيمين

تعكف الجهات الحكومية على مدار الساعة يوميًا، على تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ(COVID-19) التي كان من ضمنها تعليق حضور الموظفين للعمل بمنشآت القطاع العام، وجاء تفعيل آلية العمل عن بعد كإحدى الخطوات المهمة لخدمة المواطنين والمقيمين والحرص على مساعدتهم لإتمام معاملاتهم.

وفي هذا الإطار، لم تتوان كل من منصة أبشر وحساب" الجوازات السعودية" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن الرد على استفسارات المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بشؤون الإقامة وغير ذلك من عشرات الاستفسارات اليومية التي يتلقاها الحسابان يوميًا.

أبرز الاستفسارات عبر الجوازات

وترد المديرية العامة للجوازات، عبر حساباتها الموثقة بمنصات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على عشرات الاستفسارات حول الإقامة وتمديدها وآلية التمديد وإذا كانت تشمل بعض الوظائف أم لا، حيث أوضحت أن التمديد يتم آليًا دون مراجعة مقرات الجوازات، ويشمل الوافدين من المهن التجارية المتواجدين داخل وخارج المملكة، الذين انتهت صلاحية هوية مقيم الخاصة بهم خلال الفترة من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م، وحتى 1441/11/9هـ الموافق 30 / 6 2020/ م.

وحول تمديد الزيارات أيضًا، كشفت الجوازات، ردًا على استفسارات بعض المستخدمين أنه بإمكانهم تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر أو مقيم قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام، مشيرة إلى أنه أيضًا لتمديد التأشيرة التي قاربت على الانتهاء لمن هم خارج المملكة فيتم تمديد التأشيرة من خلال زيارة الرابط التالي:

وجاء تساؤل أحد المستخدمين حول الإجراء المناسب بخصوص تاريخ انتهاء إقامة عامل، تم التواصل مع وزارة العمل، وتم الإفادة أنه تم تمديد مدة الإقامة وتاريخ الانتهاء لم يتغير في أبشر، لترد الجوازات بأنه في حال كانت تنطبق عليه الحالة المذكورة، فسيتم التجديد آليًا دون الحاجة لأي إجراء أو مراجعة علمًا أن العمل جارٍ على التمديد تدريجيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيكون التمديد على مراحل. شكرًا لتواصلك.

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء.

أبرز الاستفسارات عبر منصة أبشر

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كذلك توجه منصة أبشر عشرات المستخدمين بكل لحظة الذين يتساءلون حول الإجراءات والأوراق المطلوبة لخدمات مختلفة، حيث إن أسئلة المستخدمين قد تتضمن إجراءات متعلقة بخدمات المرور وأخرى تتعلق بالجوازات أو بالأحوال المدنية، فيتم توجيه كل مستخدم على حدة، وفقًا للخدمة التي يتساءل عنها.

وتساءل أحد المستخدمين حول آلية طريقة طلب خمس إقامات مع بعض في بريد واحد، مشيرًا إلى أن النظام يرفض طلب الخمس إقامات مع بعض ويتطلب مني إرسال كل إقامة ببريد منفصل، وجاء رد منصة أبشر على المستخد،م بأنه يتطلب طلب توصيل الإقامات ببريد منفصل ولا يمكن طلب توصيلهم ببريد واحد؛ حيث إنه أثناء تنفيذ إصدار الإقامة يتطلب النقر على التوصيل في آخر خطوة للإصدار ويتم التوصيل كل على حدة.

وحول تساؤل أحد المستخدمين عن كيفية وإجراءات تمديد تأشيرة، ردت منصة أبشر أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية والشخصية من خلال الحساب الشخصي في منصة أبشر، فيما جاء استفسار مستخدم آخر حول رفض التطبيق تجديد الترخيص لعدم وجود فحص دوري مع عدم وجود منفذ فحص دوري للسيارات بالقنفذة وأقرب منفذ موجود بجدة، قيما أوضحت منصة أبشر أن الفحص الدوري إلزامي إلا للسيارات الجديدة والتي لم تتجاوز مده ثلاث سنوات من إصدار البطاقة الجمركية.

فيما كانت أكثر الأسئلة الشائعة حول تفعيل رقم الجوال في منصة أبشر، لتوضح المنصة أن تحديث رقم الجوال يتطلب زيارة أجهزة الخدمة الذاتية ولمعرفة أماكن تواجدها يرجى زيارة الرابط التالي http://j.mp/1JQTCyLعلماً بأن أجهزة الخدمة الذاتية تعمل حسب عمل الجهة أو المركز المتواجد بها سواء دائرة حكومية أو مستشفى أو مركز تجاري.

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