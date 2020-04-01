الجهات الأمنية تضبط «متهور» طريق وادي الدواسر - خميس مشيط

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة وادي الدواسر، من القبض على شخص، وثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر - خميس مشيط، بسرعة وتهور، وبعدم امتثال لأمر منع التجول، ونشر فيديو لتجاوزه متباهيًا، عبر مواقع التواصل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

وذكر المتحدث الإعلامي أن المواطِن في العقد الثاني من العمر وكان في حيازته سلاح ناري واستخدمه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية) على الطريق في عدة مواقع.

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