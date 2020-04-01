شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار الأعمال الإنشائية بمشروع القدية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو استمرار الأعمال الإنشائية في مشروع القدية الترفيهي العملاق جنوب غرب مدينة الرياض ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية . وثق مقطع فيديو استمرار الأعمال الإنشائية في مشروع القدية الترفيهي العملاق جنوب غرب مدينة الرياض ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية . وأظهر الفيديو ، مجموعة من الكراكات والرافعات العاملة بالمشروع دون ظهور عناصر بشرية للحد من انتشار العدوى . يُشار إلى أن مشروع القدية مقام على مساحة 334 كيلو متر مربع ، ويعتبر من أهم المشاريع التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه عام 2023 م .

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