إنقاذ عائلة مكونة من 6 أفراد احتجزتهم النيران في جدة

أنقذت فرق الدفاع المدني بمدينة جدة عائلة كاملة، عقب اندلاع النيران في شقتهم الكائنة بإحدى العمارات السكنية بحي المروه في مدينة جدة، كما تمَّ إخلاء جميع السكان كإجراء احترازي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغًا الساعة (18:09) مساء أمس الثلاثاء يفيد بوجود حريق في شقة بعمارة سكنية بحي المروة.

‏وأضاف، أنّه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أنَّ الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من 3 أدوار، وتبيَّن أن قاطني الشقة تحتجزهم ألسنة اللهب.

وباشرت فرق العمل إنقاذ المحتجزين بواسطة سيارة السلالم عبر نوافذ الشقة بالتزامن مع اقتحام فرق الإنقاذ والإطفاء للشقة من الداخل، حيث تمَّ إنقاذ قاطني الشقة وهي عائلة مكونة من ستة أشخاص وإخراجهم لخارج العمارة.

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وقامت الفرق بإخماد الحريق بشكل تام والقيام بعمليات التبريد والتفتيش بشكل دقيق في جميع أجزاء الشقة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين، كما تم إجلاء جميع سكان العمارة من جميع الشقق احترازيًا .

ونتج عن ذلك تأثر أفراد العائلة جراء استنشاق الأدخنة بأعراض اختناق بسيطة تم التعامل معهم في الموقع من قبل الهلال الأحمر دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، فيما نقلت حالة واحدة فقط لفتاة في العقد الثالث من العمر للمستشفى وحالتها مطمئنة ولله الحمد وجميعهم من جنسية عربية .

وأهاب القرني بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.