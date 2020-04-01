السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بأفغانستان إلى 196 إصابةً



كابل 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس

وأبانت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم أنه في الساعات الـ24 الماضية، كانت هناك 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، 12 في إقليم هيرات وست حالات في كابل وحالة واحدة في إقليم غزني، وأخرى في إقليم باغلان وأخرى في إقليم باكتيكا.

// انتهى //

09:54ت م

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كابل 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 196 إصابةً.وأبانت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم أنه في الساعات الـ24 الماضية، كانت هناك 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، 12 في إقليم هيرات وست حالات في كابل وحالة واحدة في إقليم غزني، وأخرى في إقليم باغلان وأخرى في إقليم باكتيكا.// انتهى //09:54ت م0022

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