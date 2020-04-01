شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة تُحذر من 3 مهن تسبب انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
حذرت وزارة الصحة الجميع من بعض المهن والممارسات التي تتم في المنازل هذه الأيام من قبل المنتسبين لبعض المهن، مبينةً أنها قد تساعد في سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأشارت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن المهن التي يحذر التعامل معها هي: الحلاق والكوافير نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، ومندوب التوصيل غير الرسمي لعدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، إضافة إلى المعلم الخصوصي لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله.
وناشدت وزارة الصحة الجميع مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروس، كما أهابت بالجميع الاتصال على مركز صحة 937 للرد على جميع الاستفسارات وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الصحة تُحذر من 3 مهن تسبب انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.