شكرا لمتابعة خبر عن " المطلق " يوضح حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفًا من العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفا من عدوى فيروس كورونا

وأفتى المطلق، بأنه لا إثم على الزوجة في حال امتناعها عن فراش الزوجية بسبب خوفها من العدوى من زوجها الذي لا يلتزم بالبقاء في المنزل.

Advertisements

جاء ذلك، ردًا على شكوى امرأة من أن زوجها لا يستقر بالمنزل، وتخشى من أن ينقل لها العدوى، ولا تستجيب له خوفًا على نفسها وأبنائها، متسائلة هل هي آثمة بامتناعها.

وأجاب المطلق قائلا: " لستِ آثمة أبدًا؛ فأنت تحمين نفسك " ،مستشهدا بقول الله تعالى: " وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " .