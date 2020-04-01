أرامكو توزع أرباحا بقيمة 14.76 مليار ريال على المساهمين

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وزعت شركة أرامكو أرباحا عادية اليوم، بقيمة 14.76 مليار ريال للفترة من 5 ديسمبر الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية 2019.
وتمثل الأرباح جزءا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.
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