“الصحة” تُحذر من ممارسات منزلية تسهم في سرعة انتشار فيروس “كورونا”

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حذرت وزارة الصحة أفراد المجتمع من بعض الممارسات التي تتم في المنازل هذه الأيام من قبل المنتسبين لبعض المهن، مبينةً أنها قد تساعد في سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأوضحت أن المهن التي يحذر التعامل معها هي: الحلاق والكوافير نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، ومندوب التوصيل غير الرسمي لعدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، إضافة إلى المعلم الخصوصي لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله.
وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره..، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروس.
ودعت إلى ضرورة التواصل مع مركز صحة 937 للرد على جميع الاستفسارات وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك على مدار الساعة.
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