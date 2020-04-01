

برازفيل 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

توفي اليوم الرئيس السابق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس

ونقلت وكالة أنباء الكونغو، تأكيد نجله جاك يومبي أوبانغو أن والده توفي أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979.

// انتهى //

02:10ت م

0250



برازفيل 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستوفي اليوم الرئيس السابق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما.ونقلت وكالة أنباء الكونغو، تأكيد نجله جاك يومبي أوبانغو أن والده توفي أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.يُذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979.// انتهى //02:10ت م0250

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة رئيس الكونغو السابق بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.