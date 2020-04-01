التزام ومسؤولية وحضور أمني.. “المواطن” توثق منع التجول في الرياض

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2020-04-01 التزام ومسؤولية وحضور أمني.. “متابعات الخليج 365” توثق منع التجول في الرياض أبدى المواطنون والمقيمون التزامهم بالأمر الملكي وتعاونهم مع الجهات الأمنية

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