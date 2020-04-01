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محافظ رجال ألمع يتفقد المحلات التجارية والتموينية
شدد على ضرورة التقيد بالأسعار المحددة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع
تفقد محافظ رجال ألمع، عبدالله بن عايض العجيري، أمس الثلاثاء، عددًا من المحلات التجارية والتموينية ومحلات بيع الخضار والفواكه والصيدليات بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي آل مصمع.
من جهته، شدد المحافظ على أصحاب المحلات التجارية والتموينية ومحلات بيع الخضار على ضرورة التقيد بالاشتراطات البلدية والأسعار المحددة.
وأكد أن هذه الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثنيًا في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين باتباعهم التعليمات والإرشادات.
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