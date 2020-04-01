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نوه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية.
وأكد في تصريح صحفي أن الأمر الكريم يؤكد على النهج الإنساني لهذه البلاد المباركة وامتداد عطائها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله - مبيناً أن القيادة الحكيمة تسخر كل إمكانياتها في مواجهة هذه الجائحة وتقدم دعمها محلياً ودولياً.
ولفت الانتباه إلى متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالاهتمام بصحة وسلامة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المعطاء, سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ورغد عيشها في ظل قيادتها الحكيمة.
وكيل إمارة الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-01
نوه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية.
وأكد في تصريح صحفي أن الأمر الكريم يؤكد على النهج الإنساني لهذه البلاد المباركة وامتداد عطائها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله - مبيناً أن القيادة الحكيمة تسخر كل إمكانياتها في مواجهة هذه الجائحة وتقدم دعمها محلياً ودولياً.
ولفت الانتباه إلى متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالاهتمام بصحة وسلامة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المعطاء, سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ورغد عيشها في ظل قيادتها الحكيمة.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:01 AM
يؤكد على النهج الإنساني لهذه البلاد المباركة وامتداد عطائها منذ تأسيسها
نوه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية.
وأكد في تصريح صحفي أن الأمر الكريم يؤكد على النهج الإنساني لهذه البلاد المباركة وامتداد عطائها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله - مبيناً أن القيادة الحكيمة تسخر كل إمكانياتها في مواجهة هذه الجائحة وتقدم دعمها محلياً ودولياً.
ولفت الانتباه إلى متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالاهتمام بصحة وسلامة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المعطاء, سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ورغد عيشها في ظل قيادتها الحكيمة.
، وكيل إمارة الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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