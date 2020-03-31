، "كورونا" يؤجِّل الانتخابات البرلمانية الإثيوبية ،

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أعلنت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا اليوم الثلاثاء تأجيل انتخابات برلمانية، كان من المقرر إجراؤها في أغسطس (آب)؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت المفوضية في بيان باللغة الأمهرية أنه بسبب الوباء اضطررنا إلى تعليق أنشطتنا، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أنها ستعلن جدولاً زمنيًّا جديدًا بمجرد انحسار الوباء.
ويُنظر إلى انتخابات أغسطس على أنها اختبار مهم لأجندة رئيس الوزراء أبي أحمد الإصلاحية في إثيوبيا، التي كانت يومًا إحدى أكثر دول القارة الإفريقية قمعًا.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 09:51 PM
تحديد جدول زمني بعد انتهاء الوباء
أعلنت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا اليوم الثلاثاء تأجيل انتخابات برلمانية، كان من المقرر إجراؤها في أغسطس (آب)؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت المفوضية في بيان باللغة الأمهرية أنه بسبب الوباء اضطررنا إلى تعليق أنشطتنا، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أنها ستعلن جدولاً زمنيًّا جديدًا بمجرد انحسار الوباء.
ويُنظر إلى انتخابات أغسطس على أنها اختبار مهم لأجندة رئيس الوزراء أبي أحمد الإصلاحية في إثيوبيا، التي كانت يومًا إحدى أكثر دول القارة الإفريقية قمعًا.
، "كورونا" يؤجِّل الانتخابات البرلمانية الإثيوبية ،
المصدر : الخليج 365
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