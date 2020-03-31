السعودية توجه رسالة عاجلة للعالم الإسلامي بشأن موسم الحج

وجه وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، مساء اليوم الاثنين، رسالة للعالم الإسلامي مفادها التريث قبل إبرام أي عقد للحج قبل أن تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وقال ابن طاهر، إن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية للحفاظ على سلامتهم، مُشيراً إلى أن المملكة تُقدم الرعاية لـ 1200 مُعتمر تقطعت بهم السُبل.

ويذكر أن السعودية علقت رحلات العمرة وأغلقت الكعبة والمسجد الحرام، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ800 ألف إصابة. بحسب موقع "صدى البلد"

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة و20 في مكة.

كما أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10.