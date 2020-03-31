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تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة، و4053 إصابة جديدة بفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة، ووصل إلى 12428، بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدّل اليومي الأخير 812 حالة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 07:43 PM

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خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة، و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة، ووصل إلى 12428، بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدّل اليومي الأخير 812 حالة.

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، تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ،
المصدر : الخليج 365

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