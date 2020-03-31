شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خالد النمر يكشف عن أغرب يأتي منذ سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): عرض الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أغرب طلب جاءه منذ سنوات. عرض الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أغرب طلب جاءه منذ سنوات. وأرسل أحد المتابعين رسالة إلى "النمر" وطلب منه عمل "بلوك" لحساب والدته. وعلق "النمر" قائلًا: "هذا اغرب طلب جاني منذ سنوات، هل يحق له ذلك؟ ".

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