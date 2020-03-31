شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: الترخص برخص السفر يُقاس بالإفطار في رمضان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تساءلت مواطنة عن عمل ابنتها في القويعية ومجيئها إلى جدة في يوم الإجازة، قائلة: " هل تترخص برخص السفر؟ ".

وقال الشيخ سعد الخثلان: " الأصل هو الإقامة وليس السفر، ولذلك فالأصل أن الإنسان يُتم ولا يجمع أو يقصر ولا يترخص برخص السفر ما لم يثبت السفر".

وأضاف: " المسافة بين القويعية وجدة لا شك أنها مسافة سفر، ولذلك تترخص برخص السفر في الطريق"، متابعًا: " أما في إقامتها ببلدها فواضح أنها لا تترخص لأنه يحكمه العُرف فإذا كانت في العُرف مسافرة فتترخص برخص السفر".

وتابع:" لكن الظاهر أن العُرف هنا هو أنها ليست مسافرة، وهذا يُقاس بالصيام في رمضان، فإذا أفطرت في نهار رمضان أثناء إقامتها عند والدتها هل سيُنكر الناس ذلك أن يتقبلوه لأنها مسافرة؟" .