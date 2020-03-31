الصحة: تسجيل 110 حالات جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة حالتين بالمدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1563 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن حالتين توفيتا وهما لمقيمين في المدينة المنورة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات 10 حالات، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات بكورونا مستقرة طبيًا.

وأضاف أنه تم شفاء 50 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 165 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الإثنين، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الاحالات المؤكدة إلى 1453حالة.

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