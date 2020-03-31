رسميًا.. وزارة التعليم تعلن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء "إرجاء حركة النقل لهذا العام 1441 حتى إشعار آخر"؛ وذلك "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، وبيّنت الوزارة أنه "تم إرجاء حركة النقل لهذا العام لعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل".

ونبهت الوزارة (وفق بيان رسمي صادر عنها) إلى أن هذه الخطوة "جاءت نظرًا للتداعيات المحتملة بسبب هذه الجائحة على أكثر من صعيد من جهة، ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في ما يخص إمكانات التوظيف الحكومي وآلياته لهذا العام لظروف خارجة عن إرادة الوزارة من جهة أخرى".

أكدت وزارة التعليم ومنسوبوها الحرص على تأدية رسالتهم الوطنية الخالدة خلال هذه الفترة، الممثلة في ضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات إلى نهاية الأزمة ومعالجة الآثار المترتبة عليها، وأن "المجتمع يثق في الوعي الكبير والقدر العالي من المسؤولية الوطنية للمعلمين والمعلمات في تقدير وتفهّم الظروف الحالية، كما تعتز الوزارة بشراكتهم وتفاعلهم في مواجهة هذه الجائحة، من خلال حرصهم على مصلحة طلابهم وطالباتهم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد"، وأن الوزارة "ستسعى إلى كل ما يحقق مصلحة التعليم في المملكة، متمنية الصحة والسلامة للجميع".

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