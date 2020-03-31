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2020-03-31 ضبط مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل صوتي حول فيروس كورونا متابعات الخليج 365 - واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا ، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص ، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة أنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي ،فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل الله -من تحديد هويته و القبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر ، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه ، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه . تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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