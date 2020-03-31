بالفيديو.. مواطن يوثق تجمعات شبابية في استراحات خاصة بالطائف.. ويحذر من نشر عدوى كورونا

وثق مواطن، لقطات مصورة تظهر تجمعات شبابية في استراحات خاصة بمنطقة مكة، محذرًا في الوقت نفسه من إمكانية مساعدة هذه الممارسات في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

ووجه المواطن الغيور من مدينة الورد بالطائف، رسالة مناشدة ورجاء لكافة المسؤولين بمنطقة مكة المكرمة، بالضرب بيد من حديد وتطبيق الأنظمة والتعليمات ضد أصحاب الاستراحات الخاصة والعاملين فيها.

ووفقًا لموثق المقطع، فإن أعدادًا كبيرة من الشباب يحضرون بسياراتهم في الصباح الباكر ووقت انتهاء الحظر، ولا يغادرون إلا مع قرب ساعات الحظر، وذلك من أجل التجمع وتدخين الشيشة والمعسل والدخان.

وقال المواطن عبر المقطع الذي انتشر اليوم الثلاثاء، في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه رصد أعدادًا هائلة وكبيرة من السيارات تقف أمام الاستراحات الخاصة في مدينة مكة وجدة والطائف والقنفذة، وقد وصفهم بأنهم «سفهاء الأحلام»، وغير مبالين بما يفعلونه من خطأ بحق أنفسهم ومجتمعهم.

وأضاف المواطن أن هؤلاء الشباب عبر ممارساتهم السلبية يساهمون في "فرط المنظومة الصحية"، بالرغم من التوجيهات والتعليمات التي وجهت بها وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة، بمنع التجمعات واستخدام الشيشة والمعسل، إلا أنهم يخالفون ذلك.

وأكد المواطن أن تسجيل 156 إصابة جديدة بجائحة كورونا، أمس الاثنين، إنما هو مؤشر وبسبب هذه التجمعات وتناول الشيشة والمعسل والتدخين؛ حيث إن هؤلاء الشباب ينقلون الأمراض لأسرهم وهم غير مبالين أو مكترثين بما تقوم به الدولة من جهود لاحتواء هذا الفيروس والحيلولة من انتشاره.

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وناشد المواطن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة وجميع المسؤولين بالقبض على هؤلاء المخالفين للتعليمات، وتطبيق العقوبات عليهم، وطالب باستدعاء أصحاب الاستراحات وإغلاقها نهائيًا.

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