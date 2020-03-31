أمانة الطائف توزع حقائب صحية على عمال الصيانة.. وإنجاز 1500 مهمة عمل

نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع بالطائف، برنامج الصيانة الشاملة بأكثر من 1500 مهمة عمل ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين، كما تم توزيع حقيبة صحية شاملة على كل عامل ميداني.

وأوضحت أمانة الطائف، أن مهمات العمل المنجزة، شملت طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية على اللوحات الإرشادية، وإزاحة اللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة إشغالات مواقف السيارات والتي تستخدمها المحلات التجارية بهدف حجز المواقف بدون مسوغ نظامي.

وكذلك صيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية الكبيرة والصغيرة وصيانة التمديدات الكهربائية ومضخات المياه والشفط بالإنفاق.

وأضافت أمانة الطائف، أن الإدارة عملت على استغلال فترة منع التجول في تنفيذ المهام، حيث نفذت الفرق الميدانية البرنامج الشامل للصيانة، مستغلين خلو الشوارع من المارة والسيارات.

وخصصت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة دوريات ميدانية تعمل خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة.

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وأشارت أمانة الطائف، إلى أن البرنامج مستمر ليغطي كافة أحياء الطائف والشوارع الرئيسة، بالإضافة إلى ضواحي المدينة.

وبينت الأمانة أنه يتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لكافة العاملين في البرنامج الشامل للصيانة قبل العمل الميداني وبعده، كما تم توزيع حقيبة صحية شاملة على كل عامل ميداني تشمل المعقمات والكمامات والقفازات ووسائل السلامة اللازمة.

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