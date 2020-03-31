البنك الأهلي يدعم عملاءه لمواجهة آثار كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_جدة

إيمانا بواجبه الوطني واستشعارا بمسؤوليته تجاه الوطن وأبنائه لتجاوز الظروف الحالية والمساهمة في التنمية لبناء غد واعد، يعلن البنك الأهلي التجاري عن تطبيقه إجراءات احترازية جديدة لدعم عملائه لمواجهة آثار جائحة كورونا المالية والاقتصادية، تماشيا مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتضم حزمة الإجراءات الجديدة التي طبقها البنك لدعم جميع عملائه:

دعم وتمويل القطاع الخاص عبر تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية للقطاعات المتضررة دون أي تكاليف أو رسوم إضافية.

توفير الاحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة لمدة 6 أشهر.

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تأجيل سداد أقساط التمويل للعملاء الأفراد المتضررين في القطاع الخاص دون أي تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 6 أشهر.

الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الالكترونية لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات.

الإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.

الإعفاء من رسوم إعادة التمويل أو الجدولة أو إنهاء الاتفاقيات للأفراد والشركات في القطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

إعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى أو البطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في إلغاء أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.