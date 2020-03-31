

حائل 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة بالعلاج المجاني للإصابة أو الاشتباه بكورونا بأنها رسالة سامية للعالم.

وقال سمو نائب أمير منطقة حائل : إن الأمر الملكي الكريم يبعث برسائل سامية للعالم أجمع بأن حكومة خادم الحرمين من أولوياتها الاهتمام بالإنسان ورعايته، مضيفاً إلى المساواة في الإنسانية مع المواطن والمقيم على حد سواء، مشيراً سموه إلى أنه حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل شملتهم إنسانية المملكة.

وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على هذا الأمر الكريم وما تقدمه المملكة من رعاية صحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها وحتى مخالفي الإقامة .

// انتهى //

15:53ت م

0114





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل : أمر خادم الحرمين بالرعاية الطبية للجميع بشأن مرض كورونا .. رسالة سامية للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.