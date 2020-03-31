

بريدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

يواصل أهالي منطقة القصيم الالتزام بأمر منع التجول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

حيث التقطت عدسة "واس" بمنطقة القصيم عددا من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة وخلو الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول للمنطقة، والذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

13:39ت م

0079



بريدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسيواصل أهالي منطقة القصيم الالتزام بأمر منع التجول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتي تشمل مدينة بريدة ومحافظاتها للحد من انتشاره، وهو مؤشر على وعي المواطن والمقيم.حيث التقطت عدسة "واس" بمنطقة القصيم عددا من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة وخلو الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول للمنطقة، والذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //13:39ت م0079

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مواطنو القصيم ومقيموها يواصلون الالتزام بمنع حظر التجول حتى الساعات الأخيرة من الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.