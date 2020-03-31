السعودية اليوم / سمو أمير نجران: إنسانية خادم الحرمين الشريفين فاقت منظمات "حقوق الإنسان"



نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدلالات الإنسانية لأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس

ولفت الأمير جلوي بن عبدالعزيز في تصريح صحافي، إلى ما يتسم به خادم الحرمين الشريفين من صفات فريدة، في جمعه بين الشدة واللين، والقوة والرأفة، منطلقًا من تعاليم دينه الحنيف، وحكمته وعمق حصافته وسداد رأيه.

وقال سموه: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، فاقت بمواقفها الكثير من الدول والمنظمات، التي تدّعي حرصها على صون حقوق الإنسان، بينما تلاشت شعاراتها وانطفأت أمام المواقف الصادقة التي تجلت بها المملكة.

وأضاف سموه: أن هذه الأوامر مدعاة للتأمل والتعمق في دلالاتها، لا سيما وأنها صدرت في وقت يرى فيه العالم تراخي بعض الدول عن رعاية مواطنيها لمواجهة هذه الجائحة، والتخلي عن رعاية المقيمين، بينما احتضنت المملكة بعطف مليكها المصابين، فغمرت بكرمها المقيم، وتعدى إلى المخالفين لأنظمة الإقامة والحدود، المستحقين أصلاً للعقاب، ليحظوا اليوم بالعناية والعلاج مجانًا، فتبدل العقاب إحسانًا.

وفي ختام تصريح سموه، دعا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم لهذه البلاد وشعبها الأمن والخير والنعيم، ويدرأ عنهم كل سوء ووباء، وأن يكلل جهود المخلصين بالنجاح.

// انتهى //

13:19ت م

0074



نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدلالات الإنسانية لأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، دون أي تبعات قانونية.ولفت الأمير جلوي بن عبدالعزيز في تصريح صحافي، إلى ما يتسم به خادم الحرمين الشريفين من صفات فريدة، في جمعه بين الشدة واللين، والقوة والرأفة، منطلقًا من تعاليم دينه الحنيف، وحكمته وعمق حصافته وسداد رأيه.وقال سموه: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، فاقت بمواقفها الكثير من الدول والمنظمات، التي تدّعي حرصها على صون حقوق الإنسان، بينما تلاشت شعاراتها وانطفأت أمام المواقف الصادقة التي تجلت بها المملكة.وأضاف سموه: أن هذه الأوامر مدعاة للتأمل والتعمق في دلالاتها، لا سيما وأنها صدرت في وقت يرى فيه العالم تراخي بعض الدول عن رعاية مواطنيها لمواجهة هذه الجائحة، والتخلي عن رعاية المقيمين، بينما احتضنت المملكة بعطف مليكها المصابين، فغمرت بكرمها المقيم، وتعدى إلى المخالفين لأنظمة الإقامة والحدود، المستحقين أصلاً للعقاب، ليحظوا اليوم بالعناية والعلاج مجانًا، فتبدل العقاب إحسانًا.وفي ختام تصريح سموه، دعا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم لهذه البلاد وشعبها الأمن والخير والنعيم، ويدرأ عنهم كل سوء ووباء، وأن يكلل جهود المخلصين بالنجاح.// انتهى //13:19ت م0074

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران: إنسانية خادم الحرمين الشريفين فاقت منظمات "حقوق الإنسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.