أمير الجوف يوجه بإنشاء سوق خضار مؤقت للحد من التجمعات

وجَّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف بإنشاء سوق خضار مؤقت للحد من حالة التجمعات .

وأوضح أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تزايد عدد المتسوِّقين خلال فترة منع التجول والحدّ من انتشار الأوبئة لا قدر الله .

وتمَّ تحديد موقع سوق الخضار المؤقت على طريق الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز الإقليمي بمدينة سكاكا، والذي سيعمل موقع السوق المؤقت على سهولة حصول المتسوقين على احتياجاتهم منها بكلّ يسر وسهولة وبأسعار مناسبة ومراقبة، لا سيما أنَّ ذلك التوجيه سيحقق انسيابية مرورية ويقضي على مشكلة التكدس في وسط المدينة، كما أنَّ السوق المؤقت سيسهم في توفير فرص عمل جديدة تقتصر البيع على المواطنين السعوديين الراغبين بالعمل وممارسة هذا النشاط التجاري.

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وأضاف الشرعان أنَّ أمانة الجوف بدأت بتجهيز موقع مؤقت، والعمل جارٍ حاليًا لتجهيزه بجميع الخدمات من مياه وكهرباء ودورات للمياه ومكتب لمراقبة السوق، وجارٍ استكمال تركيب خيمة بمساحة مناسبة ومجهزة بالمكيفات والتهوية وجميع ما يلزم؛ للمحافظة على أن تكون مهيئة لهذا الاستخدام، ويهدف للحدّ من التزاحم في المواقع الحالية وتسهيلًا على السكان، وحرصًا من الأمانة على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

ودعت أمانة منطقة الجوف المزارعين من أبناء الوطن وبائعي الخضار والفاكهة، وأصحاب برادات المواد الغذائية للخضار والفواكه إلى التسجيل عبر إدارة الأسواق من خلال الرقم 0548860231.

وسينطلق البيع والشراء في سوق الخضار المؤقت خلال عدة أيام والمتوقع بعون الله سيكون يوم السبت المقبل، سائلين الله السلامة للجميع، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا وشعبنا بخير وبركة .