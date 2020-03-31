السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية: أمر خادم الحرمين الشريفين لفتة إنسانية من حاكم عادل وأبٍ رحيم



الدمام 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فايروس

وأبان سموه أن هذا الأمر يمثل لفتة إنسانية من حاكم عادل وأب حان رحيم، حريص على سلامة وصحة الإنسان، وقائد متمسك بما جاء في الشريعة المطهرة من حثٍ على الحفاظ على النفس البشرية، وحرص على حمايتها، وهو نهج أرساه قادة هذه الدولة منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، حتى صار قيمةً من قيم المملكة، فأضحت مملكة الإنسانية، بخيرها الذي شمل القاصي والداني.

واختتم سموه بدعاء المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعون والتأييد، وأن يلهمهما ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ المملكة وشعبها والمقيمين فيها من شر هذه الجائحة، ويهيأ لانحسارها وتلاشيها.

//انتهى//

07:50ت م

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الدمام 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فايروس كورونا وأبان سموه أن هذا الأمر يمثل لفتة إنسانية من حاكم عادل وأب حان رحيم، حريص على سلامة وصحة الإنسان، وقائد متمسك بما جاء في الشريعة المطهرة من حثٍ على الحفاظ على النفس البشرية، وحرص على حمايتها، وهو نهج أرساه قادة هذه الدولة منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، حتى صار قيمةً من قيم المملكة، فأضحت مملكة الإنسانية، بخيرها الذي شمل القاصي والداني.واختتم سموه بدعاء المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعون والتأييد، وأن يلهمهما ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ المملكة وشعبها والمقيمين فيها من شر هذه الجائحة، ويهيأ لانحسارها وتلاشيها.//انتهى//07:50ت م0010

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