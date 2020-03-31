السعودية اليوم / أستراليا وكندا تناقشان كيفية إدارة الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن ازمة فيروس كورونا



كانبيرا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

اجرى رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون صباح اليوم الثلاثاء اتصال بنظيره رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو تناول كيفية إدارة استراليا وكندا الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن ازمة تفشي فيروس

وقال موريسون انه اتفق وترودو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي وتقديم الدعم للدول النامية.

// انتهى //

07:29ت م

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كانبيرا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واساجرى رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون صباح اليوم الثلاثاء اتصال بنظيره رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو تناول كيفية إدارة استراليا وكندا الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن ازمة تفشي فيروس كورونا بالاضافة الى إدارة الحدود وسلاسل التوريد والاحتياجات الطبية الحرجة وغيرها من الاحتياجات.وقال موريسون انه اتفق وترودو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي وتقديم الدعم للدول النامية.// انتهى //07:29ت م0004

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