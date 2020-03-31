تداولت أنباء عن صدور قرار من وزير الداخلية بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله المديميغ، من منصبه. ويأتي إعفاء «المديميغ» عقب كشف بعض الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تغريدات مسيئة قام بها المذكور ضد الوطن تعود إلى عام 2013، مطالبة بمحاسبته.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تغريدات تعود لعام 2013.. إعفاء وكيل إمارة جازان من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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