«عاجل» ترصد توفر المستلزمات الطبية بصيدليات الرياض

رصدت «عاجل» خلال جولة لها على الصيدليات في منطقة الرياض، توفُّر المستلزمات الطبية، كالكمامات والمعقمات وغيرها، والتي يحتاج إليها الناس للوقاية من فيروس كورونا والحدّ من انتشاره، كما تابعت الصحيفة خلال جولتها كيفية عمل الصيدليات.

وقال الصيدلي محمد عبدالغني لـ«عاجل»: إنّ هناك وفرة في الكمامات والمعقمات لديه، لقلة الطلب عليها بسبب ضعف معدل خروج الناس؛ حيث إنّ استخدام الماء والصابون أفضل بالمنازل. مشيرًا إلى تزايد الطلب على الأدوية الخافضة لحرارة الأطفال ومسكنات ألم الأسنان؛ بسبب غلق مراكز العناية بالأسنان.

وأضاف د.عثمان نبيل، من مجموعة صيدليات أخرى، أنّه بعد دخول أمر منع التجول حيّز التنفيذ، تنشط التطبيقات الإلكترونية بشأن خدمات التوصيل، بينما الزحام يكون فقط وقت السماح بالحركة. مشيرًا إلى توفر الكمامات والمعقمات بكثرة لديه، لكن بيعها مقنن بـ 10 كمامات للشخص ومعقم، منوهًا بزيادة الطلب على الكمامات في البداية، وعندما زاد إنتاجها أصبحت مطروحة بكثرة.