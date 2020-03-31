السعودية اليوم / المغرب تعلن عن رصد 22 حالة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 6 شعبان 1441 ه موافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم عن رصد 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة ان حصيلة الوفيات ظلت مستقرة في 33 حالة، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن الى 15 حالة، واستبعاد 2195 حالة من المخالطين للمصابين.

// انتهى //

02:06ت م

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الرباط 6 شعبان 1441 ه موافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم عن رصد 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع اجمالي حالات الإصابة في المملكة المغربية الى 556 إصابة مؤكدة.وأوضحت الوزارة ان حصيلة الوفيات ظلت مستقرة في 33 حالة، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن الى 15 حالة، واستبعاد 2195 حالة من المخالطين للمصابين.// انتهى //02:06ت م0253

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