بلدية خميس مشيط تستنفر كافة طاقتها على مدار 24 ساعة لمواجهة كورونا

2020-03-30

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني، أن كادر البلدية يعملون على مدار 24 ساعة يوميًّا، بمتابعة وإشراف ودعم شخصي من قبل رئيس البلدية مسفر بن أحمد الوادعي، حيث يتم العمل على متابعة ومراقبة كافة المنشآت الصحية والمهنية، بما فيها المطاعم وأسواق النفع العام، والتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تطبيق جميع الاشتراطات والأنظمة الخاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحرص على تقيد جميع المنشآت التجارية بتلك الاشتراطات.

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وأوضح أن ذلك يأتي عبر توفير التهوية اللازمة والمعقمات الكافية والتنظيم لعدم حدوث الازدحام، والحفاظ على مسافات تباعد كافية بين المتسوقين، بالإضافة إلى الكشف على العاملين بشكل دوري، متابعًا أن البلدية تستغل فترة حظر التجول لتستنفر كافة طاقتها البشرية والمادية بتوزيع جميع فرقها الميدانية لتطهير وتعقيم كافة إدارات الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى شوارع وطرقات المحافظة والمرافق والميادين العامة والمواقع المزدحمة، بالإضافة إلى الأحياء المكتظة بالسكان.

وشدد القرني على أن العمل لا زال متواصلًا لتعقيم وتطهير كافة أجهزة صرف النقود الآلية بالمحافظة وغسيل وتطهير أسطوانات الغاز، بالإضافة إلى تعقيم جميع حاويات النظافة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رئيس البلدية يحرص ويشدد على الكشف اليومي على عمالة البلدية قبل خروجهم في كل وردية عمل، بحيث لا يخرج أي عامل إلا بعد الكشف عليه والتأكد من سلامته.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية، والتي هي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا بالالتزام بالجلوس بالمنزل.

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