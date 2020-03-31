شكرا لقرائتكم خبر عن " مدني جدة " يُنقذ " ثلاثيني " من الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة من إنقاذ شخص افريقي حاول الانتحار من اعلى لوحة إعلانية يبلغ ارتفاعها ١٢ م بحي الاندلس. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً مساء امس الاثنين يفيد عن محاولة انتحار من شخص بأعلى لوحة إعلانية بحي الاندلس ، وعلى الفور جرى تحريك فرق الانقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع وبالوصول اتضح بان الحالة عبارة عن وجود شخص اعلى لوحة إعلانية بارتفاع (12 م) حيث تم التعامل معه وفق ما يقضيه الموقف بتهدئته بالتزامن مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول اليه وانزالة من قبل فرق الانقاذ وهو بصحة جيدة،حيث تبين انه إفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر وتم تسليمه للدوريات الامنية في الموقع.

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