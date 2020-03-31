- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم السفارة للمواطنين في سانت بطرسبورغ: التزموا بالعزل المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة للمواطنين في سانت بطرسبورغ: التزموا بالعزل المنزلي
بناء على القوانين التي أصدرتها حكومة المدينة
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالبت سفارة المملكة لدى روسيا، كافة المواطنين الموجودين في مدينة سانت بطرسبورغ بالالتزام بالعزل المنزلي الذاتي، ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وأوضحت السفارة أن ذلك يأتي بناء على القوانين التي أصدرتها حكومة سانت بطرسبورغ، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث لن يسمح للخروج إلا للحالات الطارئة.
والحالات الطارئة، منها المرضية التي تستدعي الذهاب للمستشفى، أو التسوق لشراء المواد الغذائية وأن يكون في أقرب متجر أو صيدلية بالقرب من مكان الإقامة.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة في روسيا جراء عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، بوفاة 4 مصابين في موسكو إثر إصاباتهم بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 13 حالة، فضلًا عن تسجيل 1836 إصابة بالمرض.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة للمواطنين في سانت بطرسبورغ: التزموا بالعزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.