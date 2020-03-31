السفارة للمواطنين في سانت بطرسبورغ: التزموا بالعزل المنزلي

2020-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالبت سفارة المملكة لدى روسيا، كافة المواطنين الموجودين في مدينة سانت بطرسبورغ بالالتزام بالعزل المنزلي الذاتي، ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت السفارة أن ذلك يأتي بناء على القوانين التي أصدرتها حكومة سانت بطرسبورغ، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث لن يسمح للخروج إلا للحالات الطارئة.

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والحالات الطارئة، منها المرضية التي تستدعي الذهاب للمستشفى، أو التسوق لشراء المواد الغذائية وأن يكون في أقرب متجر أو صيدلية بالقرب من مكان الإقامة.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة في روسيا جراء عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، بوفاة 4 مصابين في موسكو إثر إصاباتهم بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 13 حالة، فضلًا عن تسجيل 1836 إصابة بالمرض.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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